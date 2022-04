Accident grav în fața Școlii Americane. O femeie a murit, iar soțul ei, șoferul, a fost grav rănit Un accident grav de circulație s-a produs, sambata dimineața, pe Bulevardul Pipera-Tunari, chiar in fața Școlii Americane. O femeie de 36 de ani a murit, dupa ce mașina condusa de soțul ei a intrat intr-o pasarela. Barbatul a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc in fața Școlii Americane, la cațiva kilometri in afara […] The post Accident grav in fața Școlii Americane. O femeie a murit, iar soțul ei, șoferul, a fost grav ranit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

