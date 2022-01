Stiri pe aceeasi tema

- Doua vehicule ce transportau pasageri s-au ciocnit la 8 ianuarie 2022 in peninsula egipteana Sinai, provocand moartea a 17 persoane, au anuntat oficiali de securitate si medici, informeaza DPA. De asemenea, 17 persoane au fost ranite. Cauza accidentului, in care au fost implicate un autobuz si un…

- Cele doua vehicule care transportau pasageri s-au ciocnit sambata pe un drum din sudul peninsulei Sinai din Egipt, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, citat de postul american ABC. Cel puțin 16 persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite in urma accidentului.Agenția de presa dpa, citata…

- Cauza accidentului, in care au fost implicate un autobuz si un microbuz, au fost ceata si viteza excesiva, conform unor responsabili din domeniul securitatii, scrie AFP.Autobuzul se indrepta spre popularul oras-statiune de la Marea Rosie Sharm al-Sheikh cand s-a produs coliziunea, a declarat seful securitatii…

- 17 oameni au murit, sambata, dupa ce un autobuz și un microbuz s-au ciocnit in regiunea egipteana Sinai, conform autoritaților egiptene. Pe langa cei 17 de morți, alte 17 persoane au fost ranite in urma accidentului. Cauza accidentului, in care au fost implicate un autobuz si un microbuz, au fost ceata…

- Doua vehicule ce transportau pasageri s au ciocnit sambata in peninsula egipteana Sinai, provocand moartea a 17 persoane, au anuntat oficiali de securitate si medici, informeaza DPA. De asemenea, 17 persoane au fost ranite.Cauza accidentului, in care au fost implicate un autobuz si un microbuz, au fost…

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un accident de autobuz, duminica dimineata, la aproximativ 270 de kilometri sud de Moscova, relateaza AFP, conform Agerpres. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 05:45 (02:45 GMT) in regiunea Riazan, potrivit Autoritatii federale ruse pentru…

- Sapte persoane au murit si patru au fost ranite dupa ce o masina cu numere de inmatriculare sarbe care transporta migranti s-a izbit de o casa luni seara in Ungaria, informeaza politia, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs dupa ce soferul autovehiculului a refuzat sa opreasca la un control al politiei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a prezentat joi un set de actiuni pentru Planul Global pentru Siguranta Rutiera proclamat de Organizatia Natiunilor Unite (ONU). Scopul este reducerea numarului de decese si de raniti cu cel putin jumatate pana in 2030, informeaza DPA. In fiecare zi, 3.500 de oameni…