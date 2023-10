Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s a produs pe DN 54A Bechet ndash; Corabia, in zona localitatii Calarasi, judetul Dolj, dupa ce un autoturism s a rasturnat pe suprafata carosabila. O persoana a decedat, iar o alta a fost ranita Potrivit Centrului Infotrafic, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Remorca unui TIR s-a rasturnat rasturnat intr-un șanț pe DN 1. Traficul este blocat pe sensul de mers catre BucureștiRemorca unui autotren s-a rasturnat vineri dimineața intr-un șanț pe DN 1 Predeal-Brașov, in zona localitații Timișu de Sus, județul Brașov, anunța Centrul Infotrafic. In urma accidentului…

- Un barbat, de 72 de ani, aflat la volanul unei masini, a lovit un autoturism parcat, s-a rasturnat si a mai lovit o masina. Soferul a fost ranit si a murit la spital. Accidentul a avut loc la Ciorogarla. ”Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe DJ 602,…

- Șoferul unui autoturism a murit, luni, dupa ce mașina pe care o conducea s-a lovit de o autoutilitara. Accidentul a avut loc pe DN 66, localitatea Banița, județul Hunedoara, „Pe DN 66, localitatea Banița, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o autoutilitara”,…

- O persoana care se deplasa cu ajutorul unui carucior a fot lovita astazi, 23 septembrie 2023, mortal de o masina, pe DN22, in Tulcea.O persoana care se deplasa cu ajutorul unui carucior a fot lovita astazi, 23 septembrie 2023, mortal de o masina, pe DN22, in Tulcea, conform Antena 3 CNN.Centrul Infotrafic…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi, in Țagșoru, pe Drumul Județean 151. La locul evenimentului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 22 de ani, din Catina, județul Cluj a parasit partea carosabila și ulterior s-a rasturnat. In urma accidentului a rezultat ranirea…

- Astazi, 25 august 2023, in jurul orei 12:00, a fost anuntat, prin apel la 112, un accident rutier in comuna Bicaz Chei, satul Ivanes, in urma caruia un autoturism s a rasturnat in albia unui parau, o persoana fiind incarcerata. Astazi, 25 august 2023, in jurul orei 12:00, a fost anuntat, prin apel la…

- "Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca un tanar de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, din directia Craiova catre Caracal, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un ansamblu de vehicule…