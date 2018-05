Stiri pe aceeasi tema

- Accident in lanț in Dambovița. Impactul, in care au fost implicate cinci mașini, a avut loc pe DN 72 Targoviste – Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Pana in acest moment, doua persoane au fost transportate la…

- Doua autoturisme, un Mercedes Sprinter si un BMW, s-au izbit violent. Potrivit primelor informatii, autoutilitara Mercedes, care circula dinspre Bucium spre Iasi, a fost lovita usor in lateral, moment in care soferul s-a speriat, a tras de volan si a intrat pe contrasens unde s-a izbit de BMW. Mercedes-ul…

- Cinci persoane au fost ranite, vineri seara, localitatea in Breaza, judetul Prahova, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat, transmite corepondentul MEDIAFAX.

- Atat cadrele medicale, cat si politistii au intervenit, in dimineata acestei prime zile a saptamanii, la locul unui accident de circulatie in care au fost implicate nu mai putin de patru autovehicule. Nedoritul eveniment rutier a avur loc pe DN72A Targoviste – Voinesti, in Priseaca, judetul Dambovita,…

- Accident grav in Capitala, langa Circ, cu implicarea a 4 automobile, un troleibuz si un microbuz de linie.Potrivit martorilor oculari, la fata locului au intervenit oamenii legii si ambulanta. Ar fi victime. Revenim cu detalii.

- Doua accidente rutiere au avut loc in mai puțin de jumatate de ora pe DN 17. Unul dintre acestea a avut loc la intersecția DN 17 cu DN 15A, in care au fost implicate 6 persoane – 5 adulți și un minor (o fetița de 11 ani). Se pare ca șoferul unui autoturism inmatriculat in Neamț, care venea dinspre Bistrița…

- O persoana și-a pierdut viața, iar alte patru au fost ranite grav, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal pe DN2F, la iesirea din municipiul Vaslui. Din cauza accidentului, traficul in zona este blocat pe ambele sensuri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,…

- Accident de circulație vineri dupa-amiaza, pe drumul județean 172 F, care face legatura intre Dej și Beclean prin localitatea clujeana Mica. Doua autoturisme au fost avariate iar o persoana a ajuns la spital.