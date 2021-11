Accident grav în Dâmbovița: Două persoane au murit, iar 3 copii au fost răniți Doua persoane au murit, iar alte patru, intre care 3 copii, au fost ranite intr-un accident produs luni seara in județul Dambovița. Potrivit IPJ, accidentul s-a produs pe DN 7, in Tartașești, unde a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, un barbat de 79 de ani și o femeie de 72 de ani au murit, iar alte patru persoane sunt ranite. Este vorba despre unul dintre șoferi, de 34 de ani, și trei copii. Cele patru persoane ranite au fost transportate la spital. Polițiștii incearca sa stabileasca cauzele exacte ale accidentului. The post Accident grav in Dambovița: Doua persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

