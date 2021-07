Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi pe raza localitații Ilișești und doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate trei persoane din care doua in stare grava au fost transportate la spital. Este vorba de o fata…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi pe autostrada dintre Arad și Timișoara. O femeie de 32 de ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns de urgența la spital in urma impactului violent.

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.

- O tanara de 24 de ani a murit, iar doua persoane sunt in stare grava, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal, luni dimineața, la ieșire din Basarabi, in Constanța. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 3 intre localitațile…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 7, Arad-Deva, la ieșirea din Barzava spre Conop intre un TIR și un autoturism. In urma impactului sunt trei victime incarcerate. „Intervine Secția Barzava cu o autospeciala descarcerare, un echipaj SMURD. In sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD. Sunt…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 7, Arad-Deva, la ieșirea din Barzava spre Conop intre un TIR și un autoturism. In urma impactului sunt trei victime incarcerate. „Intervine Secția Barzava cu o autospeciala descarcerare, un echipaj SMURD. In sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD. Sunt…

- Un accident ingrozitor a avut loc joi seara, in jurul orei 22:00, pe raza localitații Boranești, acolo unde doua autoturisme au intrat in coliziune, provocand o adevarata tragedie. In urma impactului puternic, un copilaș de un an și-a pierdut viața, in timp ce patru adulți au fost grav raniți. Cum a…

- Un tragic accident a avut loc seara trecuta in localitatea Ovidiu, din Constanța. Alexandra a murit nevinovata la dpar 17 ani, in timp ce alte patru persoane au ajuns in stare grava la spital cu rani serioase. Familia adolescentei insa este in șoc.