Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat, luni seara, in zona Harsova din judetul Constanta, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Primele informatii arata ca in autovehicul ar fi blocate cinci persoane.

- Un autocar s-a rasturnat in localitatea Harșova din județul Constanța. Planul roșu de intervenție a fost activat. Din primele informații in autovechiul se aflau 83 de pasageri, cetațeni ucraineni. Mai multe persoane ar fi ranite și necesita ingrijiri medicale. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost…

- Planul roșu de intervenție a fost activat la Constanța, dupa ce un autocar cu 60 de pasageri la bord s-a rasturnat.Accidentul teribil a avu loc la Harșova, iar in aceste momente salvatorii incearca sa scoata victimele dintre fiare. Nu mai puțin de șapte ambulanțe SAJ și echipaje SMURD, plus alte echipaje…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in zona Hanul Morii din apropiere de Harsova, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autocar cu aproximativ 60 de persoane la bord s a rasturnat. Din primele informatii cel putin cinci persoane sunt blocate in autocar. A fost activat Planul Rosu…

- Autoritatile din judetul Iasi au activat Planul Rosu de Interventie, vineri seara, dupa ce un autocar cu 30 de pasageri pasageri s-a rasturnat in afara soselei, la Targu Frumos. Soferul si cinci pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza news.ro.ISU Iasi anunta, vineri seara, ca intervine…

- A fost activat planul roșu, dupa ce, in Navodari, un autocar a intrat in limitatorul de inalțime al unui pod de cale ferata. Din primele informații, zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportate la spital.

- Accident foarte grav in Constanța, luni seara. Un autocar cu 40 de ucraineni a fost implicat intr-un accident major dupa ciocnirea cu un limitator de pod la Navodari. Sunt cel puțin 10 victime, potrivit anunțului autoritaților. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Citește și: Exploziile din Romania:…

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata in judetul Braila, dupa ce un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat intr-un accident intre localitatile Insuratei si Baraganu, 20 de persoane fiind ranite. Autoritatile din judetul Braila au activat planul rosu de interventie dupa ce un…