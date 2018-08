Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, accidentul a avut loc pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Ferdinand catre strada Bucuresti. La intersectia cu bulevardul IC Bratianu, ambulanta, care avea in functiune semnalele acustice si luminoase,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de vineri spre sambata, dupa miezul noptii, dupa ce un skijet si o barca s-au ciocnit pe Lacul Siutghiol din Mamaia. La fata locului s-au deplasat o ambarcatiune…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina luni dupa-amiaza la o explozie produsa intr-un bloc de pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta. In urma deflagratiei produse in urma unei acumulari de gaze au fost raniti un…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament. Potrivit ISU Dobrogea, incendiul se manifesta la un apartament situat pe bulevardul Alexandru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat in varsta de 84 de ani conduce, luni, un autoturism Matiz inmatriculat in Bacau dinspre Giurgeni catre Harsova. La un moment dat, in zona Giurgeni, conducatorul auto a pierdut controlul autovehicului, masina…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, o ambulanta SMURD circula miercuri dupa-amiaza pe strada Mesterul Manole din municipiul Constanta, iar la intersectia cu strada Mugului a fost lovita de un autoturism Skoda.In urma impactului, soferul autoturismului, in varsta…

- Un autobuz in care se aflau 33 de pasageri s-a rasturnat, luni dimineata, la iasirea de pe Autostrada A1, catre zona industriala a orasului Sibiu, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta arata ca 32 de persoane vor fi transportate la spital. Seful Departamentului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost anuntati in noaptea de joi spre vineri de producerea unui accident rutier pe DN2A, in apropiere de intersectia cu DJ228, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, dupa ce un autocar in care se…