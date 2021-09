Accident grav în Constanța, cu 2 mașini: o femeie și un copil au murit Accidentul s-a produs in jurul orei 20:30, potrivit IPJ Constanta.La fața locului au fost trimiși pompierii, polițiștii și echipaje medicale SMURD și SAJ.Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca impactul s-a produs intre doua mașini, una condusa de o femeie, cealalta de un barbat.In urma impactului, femeia care conducea unul dintre autoturisme și un pasager de 12 ani au decedat, iar un alt minor, de 14 ani, a fost grav ranit. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

