Accident grav în comuna Bradu. Pieton mort Accident grav in comuna argeșeana Bradu, in urma cu puțin timp. Un pieton a fost lovit de o mașina. Victima, un barbat de aproximativ 80 de ani, este decedata. Vom reveni!The post Accident grav in comuna Bradu. Pieton mort first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu victima pieton, conștienta, in municipiul Curtea de Argeș, pe strada Rozelor. Intervin paramedicii SMURD de la Detașamentul Curtea de Argeș. Vom reveni!The post Pieton lovit de mașina la Curtea de Argeș. Intervine SMURD-ul first appeared on Universul argesean .

- Accident rutier in comuna Cascioarele, judetul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata in judetul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier intre un autoturism si un tir pe DJ 391, comuna Cascioarele.In…

- Accident rutier pe DN2A, comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta.Cadrele mediccale au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineata, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre un autoturism…

- Accident in urma cu puțin timp pe DN 73, in comuna argeșeana Stalpeni, sat Radești, intre un autoturism și un autotren. Traficul este blocat, anunța Poliția Argeș. Vom reveni!The post Accident intre un autoturism și un autotren. Trafic blocat pe DN 73, in Argeș first appeared on Universul argesean .

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 17 pe Bd. Republicii din Ploiesti, informeaza IJP Prahova. Potrivit primelor date, un pieton a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversare prin loc marcat corespunzator. Soferul vinovat, un barbat in varsta de 45 de ani, a fost testat…

- Accident rutier in Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in municipiul Constanta, Conform primelor informatii, este vorba despre un accident rutier, in urma caruia a rezultat vatamarea corporala a unui pieton, pe strada Dobrila Eugeniu,…

- Accident rutier in Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, un pieton a fost lovit de autobuz, pe bulevardul Tomis, in zona Dacia.Victima este constienta si cooperanta. ...

- Accident rutier in urma cu puțin timp in Ștefanești. Posibil o victima incarcerata, transmite ISU Argeș. La fața locului, se deplaseaza pompierii cu o autospeciala de intervenție și inca o autospeciala de descarcerare. Intervine și un echipaj SAJ. Vom reveni!The post Accident rutier in Ștefanești. Victima…