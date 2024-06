Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment tragic la EURO 2024, un ofițer de poliție și-a pierdut viața in timp ce il escorta pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, catre aeroport. Un alt ofițer a fost grav ranit. Cele mai noi informații.

- O femeie de 72 de ani a murit intr-un teribil accident de circulație la Piscu, in județul Galați, dupa ce fiica ei, care se afla la volanul unui Mercedes, ar fi adormit și mașina a intrat pe contrasens intr-un TIR. Femeia decedata este mama fostei campioane olimpice de gimnastica Gina Gogean. Șoferița…

- Teribil accident de circulație, marți seara, pe drumul forestier dintre localitatea bistrițeana Petriș și Dealul Negru. Un baiat de 16 ani a murit, iar alți șapte minori au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de minorul de 16 ani, s-a rasturnat din cauza vitezei. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…