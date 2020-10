Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala și un echipaj SAJ au fost alertate in jurul orei 21.20 ca urmare a unui accident produs intre un autoturism și o caruța, pe raza localitații Mihai Viteazul din județul Cluj.Calul nu a supraviețuit impactului, iar conducatorul caruței, un barbat de cca 70 de ani, a fost transportat…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Lețcani din județul Iași! Imagini cu puternic impact emoțional de la fața locului. Cine sunt victimele transportate in stare grava la spital!

- Grav accident rutier in urma cu cateva clipe pe strada Mureșenilor, din Brașov. O femeie insarcinata este in stare grava in urma impactului frontal dintre doua mașini, potrivit brasovstiri.ro.CITEȘTE ȘI: COVID-19: Care sunt cele șase tratamente care au dat roade pana acum In coliziune…

- Copilul ranit grav in accidentul produs vineri seara pe centura de ocolire a orașului Gherla, județul Cluj, a murit. Alte cinci persoane, ranite in urma impactului dintre doua mașini, au fost duse la spital, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Cluj, copilul in varsta de aproximativ 5 ani, care…

- Patru persoane au ajuns, joi, la spital in urma unui accident petrecut pe DN 1B, in localitatea Valea Calugareasca, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, relateaza Agerpres.Citește și: Barbat arestat preventiv pentru 30 de zile pentru viol: a profitat…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 7, Arad-Deva, in localitatea Julița. In evenimentul rutier au fost implicate un TIR și un autoturism. „Intervine un echipaj descarcerare, un echipaj SMURD al Secției Barzava, un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean și elicopterul SMURD. In autoturism sunt…

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani din Radauți care conducea un autoturism pe DN7 C, in localitatea Arefu, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba la stanga și, in condiții de carosabil umed, a parasit…

- Doua autospeciale și trei echipaje SAJ a fost alertate, in jurul orei 18.30, ca urmarea a unui accident, produs in apropiere de localitatea Dabaca, anunța ISU Cluj, potrivit Mediafax.Citește și: Lovitura pentru Guvernul Orban! Demersul facut azi: Plangere pentru a obliga Executivul sa dubleze…