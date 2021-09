Conducatorul unui autoturism de 36 de ani, care se deplasa din direcția Turda spre Cluj-Napoca, la intrarea in localitatea Tureni, ar fi efectuat un viraj la stanga pentru a patrunde pe un drum local, intrand in coliziune cu un autoturism, condus din direcția Cluj-Napoca spre Turda, de un barbat de 36 de ani, din Apahida.La fața locului au intervenit pompierii cu doua autospeciale, doua echipaje SMURD și un echipaj SAJ. Pompierii au gasit la locul accidentului doua autoturisme avariate, dintre care unul ieșit in afara parții carosabile, iar un barbat in varsta de 36 de ani se afla intins pe carosabil,…