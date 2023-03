Stiri pe aceeasi tema

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident de circulație pe Calea Turzii. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe Calea Turzii.In accident au fost implicate trei autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. De asemenea,…

- Pompierii din Cluj-Napoca intervin, luni, dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit pe un bulevard din oras. O femeie, un tanar de 20 de ani si doi copii de 3 si 5 ani sunt transportati la spital, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- FOTO| Accident GRAV pe DN14: O femeie este inconștienta și incarcerata, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat și a intrat intr-un copac Un accident rutier GRAV a avut loc sambata in jurul orei 11.00, pe DN14. O femeie este inconștienta și incarcerata, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier care a avut loc pe strada Bucium, in cartierul Manaștur din Cluj-Napoca.Din primele date, ar fi vorba despre un autoturism intrat in parapet pe str. Bucium, breteaua Floresti-str.Bucium. Sunt scurgeri de combustibil, iar pompierii asigura…

- Pompierii clujeni au anunțat in dimineața de marți 14 februarie o intervenție la un accident rutier petrecut in localitatea Rascruci din județul Cluj. In accident au fost implicate un autotren și un autoturism. Doua persoane au ajuns la spital. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit…

- Pompierii clujeni au anunțat in dimineața de marți 14 februarie o intervenție la un accident rutier petrecut in localitatea Rascruci din județul Cluj in care au fost implicate un autotren și un autoturism.

- Un accident de circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 09:30, pe raza comunei Apahida. Din primele informații, trei autoturisme au fost implicate. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale cu modul de descarcerare,…

- Pompierii au fost solicitați in noaptea dintre ani, la un accident rutier produs in comuna argeșeana Izvoru, in satul Izvoru de Sus. Doua autoturisme au fost implicate. Echipajele SMURD și SAJ au preluat doua victime, iar pentru una dintre acestea a fost necesar sa se efectueze manevre de descarcerare.…