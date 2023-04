Accident grav în Cernavodă. 5 oameni transportați la spital, între care 2 sunt copii Accident grav in localitatea Siliștea, de langa Cernavoda. 5 persoane, intre care 2 copii, au fost grav accidentate și au fost transportate la spital. Potrivit primelor informații, un autoturism s-a rasturnat, 5 persoane fiind ranite – 3 adulți și doi copii. Doua dintre victime au ramas incarcerate, potrivit Replica online. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD B2 de la Detașamentul Cernavoda, un echipaj SMURD B2, o autospeciala de stingere cu apa si spuma și autospeciala de transport victime multiple de la Detașamentul Medgidia și un TIM C de la Detașamentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

