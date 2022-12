Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident s-a produs la intrarea in Pasajul Unirii. Un autocar cu 47 de pasageri a rupt limitatorul de inalțime și a fost grav avariat. Patru persoane au fost grav ranite: doua dintre ele sunt in stare foarte grava, iar una – un barbat – in stop cardio-respirator. Din pacate, una din persoanele…

- Traficul rutier, dar și cel pietonal sunt restricționate in anumite zone din centrul Capitalei, joi, cu ocazia manifestarilor publice organizate de Ziua Naționala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Iata care sunt restricțiile rutiere: In 1 decembrie pana la ora 17:00: inchiderea alveolei, in dreptul…

- Camionul Coca-Cola, din celebra reclama pentru sarbatorile de iarna, a luat foc din mers pe Șoseaua Giurgiului din Capitala, marți noapte. Incendiul a izbucnit, e pare, la partea din fața a remorcii Coca Cola, care era plina cu sticle cu celebra bautura racoritoare. Șoferul a sarit din mers și a reușit…

- Șoferul unui taxi a murit, iar cei patru pasageri din autoturism au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un autobuz al Serviciului de Transport București, pe Bulevardul Regina Maria din Capitala. „Astazi, 19 noiembrie a.c., in jurul orei 22:44,…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri ca lucratorii straini care au un contract individual de munca (CIM) inregistrat de mai putin de un an vor putea ocupa un nou loc de munca la un alt angajator doar in baza acordului scris exprimat de angajatorul initial, dat fiind ca acesta este cel care suporta,…

- Un tanar de 18 ani care a jefuit prin amenințarea unui pistol tip airsoft o benzinarie din Sectorul 2 al Capitalei a fost reținut, joi, de polițiști, urmand a fi prezentat cu propunere de arestare preventiva. El a fost ajutat de un barbat de 32 de ani, care a supravegheat locul, fiindu-i frica sa participe…

- Mii de oamenii protesteaza, joi, in Capitala nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru a cere schimbarea Guvernului.…

- Un incendiu a cuprins, marti, un autoturism, in Pasajul Unirii din Bucuresti, fiind degajari mari de fum. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, circulatia rutiera in pasaj fiind oprita. Pana in prezent nu au fost semnalate victime. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…