Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit și alte șase persoane au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accident produs pe Centura Caransebeș, din județul Caraș-Severin, intre un microbuz și un TIR. Toate victimele se aflau in microbuzul inmatriculat in Bulgaria.

- O persoana a murit și alte șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accident produs pe Centura Caransebeș, din județul Caraș-Severin, intre un microbuz și un TIR. Toate victimele accidentului se aflau in microbuz. Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul s-a produs pe Centura Caransebeș, intre…

- FOTO| ACCIDENT MORTAL la Caransebeș: O persoana a DECEDAT și alte CINCI sunt ranite, dupa coliziunea VIOLENTA intre un microbuz și un TIR FOTO| ACCIDENT MORTAL la Caransebeș: O persoana a DECEDAT și alte CINCI sunt ranite, dupa coliziunea VIOLENTA intre un microbuz și un TIR Un accident rutier extrem…

- O persoana a murit și alte șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accident produs pe Centura Caransebeș, din județul Caraș-Severin, intre un microbuz și un TIR. Toate victimele se aflau in microbuz.

- Accident grav in Mehedinți! O persoana s-a stins din viața, iar alta a ajuns in stare grava la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de o alta mașina. Iata cum a avut loc tragedia!

- Accident rutier grav in Ialomița! Incidentul a avut loc cu puțin timp in urma, in afara localitatii Cotorca din judetul Ialomita. In urma impactului de-a dreptul devastator, o persoana a decedat pe loc, iar alte doua persoane se afl acuum la spital, in stare critica. Iata cum s-a intamplat totul!

- O adolescenta de 15 ani a cazut in gol, marti seara, de la etajul trei al unui bloc din Pitesti, si se zbate acum intre viata si moarte, pe patul de spital, informeaza Observatornews.ro . In casa, cand s-a petrecut nenorocirea, era si tatal adoptiv al fetei, care le-a marturisit politistilor ca dormea…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in apropiere de localitatea Vidolm, la limita județelor Alba și Cluj. Din primele informații, se pare ca o persoana ar fi inconștienta. „Din primele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!