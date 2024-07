Stiri pe aceeasi tema

- „Nu exista un vaccin care sa previna, iar modalitatea de transmitere este prin intermediul ințepaturii de țanțar și, mai ales, a unor musculițe. Foarte important, de asemenea, e ca nu se transmite de la om la om, in așa fel incat riscul de a avea o transmitere importanta și a discuta de pandemii sau…

- Astfel, ca urmare activitatilor desfasurate de catre politistii Brigazii Rutiere, barbatul in varsta de 49 de ani, dupa ce a fost externat din cadrul UPU Bagdasar-Arseni, a fost condus la camera de garda a Spitalului Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia", in vederea examinarii, intrucat…

- La mai puțin de 24 de ore de la accidentul feroviar care s-a petrecut ieri, in Gara Basarab din Capitala, cand o locomotiva a lovit propriile vagoane, apar noi informații despre incident. Care a fost, de fapt, cauza nefericitului eveniment in urma caruia 15 persoane au fost ranite, 8 dintre ele fiind…

- Accidentul a avut loc, spun martorii, dupa ce o șoferița a incurcat pedalele și a intrat cu mașina in alte doua automobile parcate.In mașina condusa de femeie se aflau și copiii ei care au avut nevoie de ingrijiri medicale. Pagubele produse in urma accidentului sunt foarte mari.Traficul in parcarea…

- Andrei Ionescu, soțul regretatei actrițe Ileana Stana Ionescu, a facut primele declarații despre trecerea in neființa a partenerei sale. Nu-l mai recunoștea și nu și-a luat adio de la el.Duminica, 30 iunie 2024, Romania a pierdut una dintre cele mai iubite actrițe, Ileana Stana Ionescu. Vestea trecerii…

- Teribilul accident a avut loc in localitatea Leordina. Martorii ingroziti au sunat imediat la 112, iar mai multe echipaje de urgenta au ajuns la fața locului. Din pacate, medicii nu au mai putut decat sa constate decesul. Din primele informații, se pare ca micuțul ar fi fost lasat nesupravegheat. Oamenii…

- Cum s-a intamplat accidentulLa fața locului au intervenit prompt pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal și Garzii de Intervenție Roata de Jos. Aceștia au fost echipați cu o autospeciala de stingere, o unitate de descarcerare, doua ambulanțe SMURD și o ambulanța SAJ.Doua tinere, in varsta…

- Totul a pornit cand barbatul, alaturi de mai mulți prieteni se deplasau cu mașina catre o localitate invecinata.Pe drum, i s-a facut sete și a vrut sa bea o bere. Insa, intr-o clipa de neatenție, barbatul a luat sticla care avea erbicid și a baut din ea. Imediat a inceput sa se simta rau, iar șoferul…