- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitala.Din primele informatii soferul unei masini a pierdut controlul volanului in timp ce efectua virajul la stanga si a patruns pe scuarul ce delimita benzile unde a lovit mai multe persoane. Mai multe echipaje…

- Trei persoane au fost ranite, marti seara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului in incercarea de a vira la stanga si a intrat pe contrasens, pe strada Liviu Rebreanu din Capitala. O fetita de 5 ani a fost transportata la spital cu fractura la genunchi, iar tatal sau cu fractura de glezna.

- Un motociclist s-a ales cu diverse traumatisme, iar autovehiculul sau a fost facut zob dupa ce s-a tamponat cu un BMW pe strada Petricani din capitala. La fața locului se afla un echipaj de poliție.

- Se circula cu dificultate pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre Capitala, din cauza unui accident rutier in lant care s-a podus in zona localitatii Sarulesti – Gara, in judetul Calarasi. Nu s-au inregistrat victime, dar valorile de trafic sunt in crestere.

- O femeie a fost lovita in timp ce traversa strada, pe o trecere de pietoni din Capitala. Totul s-a intamplat cu putin timp in urma la intersectia strazilor Vasile Alecsandri si strada Hasdeu.