- O femeie de 37 de ani a fost ranita grav, sambata, dupa ce a fost lovita de tramvai pe Bulevardul Constantin Brancoveanu din Capitala, din primele informatii avand picioarele sectionate. La fata locului actioneaza mai multe echipaje medicale si de politie. Circulatia tramvaielor este blocata pe sensul…

- O femeie, de 50 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost lovita de o masina. Tragedia a avut loc, aseara, în jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica. În urma loviturii, victima a fost transportata la Spitalul…

- Accident rutier cu implicarea unui microbuz de linie in Capitala. Patru persoane, printre care si o femeie insarcinata, au fost ranite, dupa ce mijlocul de transport in care se aflau s-a ciocnit cu un alt vehicul, care nu i-ar fi acordat prioritate.

- Cu picioarele strivite, pacienta este mutata dintr-un loc in altul, pe asfalt, fara ca picioarele sa-i fie imobilizare mai intai in atele, cu toate ca oasele erau zdrobite. Salvatorii continua in acelasi fel si cand o urca pe femeie pe targa. In cele din urma, echipajul de interventie reuseste…