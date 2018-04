Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de hochei canadiana a fost nimicita intr-un violent accident, in Canada. Sunt cel putin 14 morti si numerosi raniti, anunta politia locala. Potrivit politiei canadiene, echipa de...

- Echipa Germaniei a eliminat, vineri, in semifinalele turneului de hochei pe gheata de la JO de iarna, selectionata Canadei, dubla detinatoare a titlului olimpic. Germanii s-au impus cu scorul de 4-3 in fata canadienilor.In finala, Germania va intalni echipa sportivilor olimpici ai Rusiei.…

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Germaniei va juca prima sa finala olimpica dupa ce a invins surprinzator cu 4-3, in semifinale, puternica echipa a Canadei, castigatoarea ultimelor doua editii ale Jocurilor. Cu o aparare solida si un atac agresiv, Germania a condus in primele doua reprize (1-0,…

- Echipa feminina a SUA s-a impus in finala pentru aur, punand capat dominanței Canadei, formație care caștigase ultimele patru titluri olimpice. Inainte de meciul din Coreea de Sud, SUA și Canada se ciocnisera in lupta pentru aur in patru din cele cinci finale olimpice. Reprezentantele Țarii frunzei…

- Echipa feminina a SUA a castigat, joi, dupa executarea loviturilor de departajare, finala turneului olimpic de hochei pe gheata, disputata cu reprezentativa Canadei, la Pyeongchang. Americancele reintra in posesia titlului tot dupa o finala cu Canada si dupa 20 de ani, de la JO de la Nagano din 1998,…

- Echipele feminine de hochei pe gheata ale Canadei si SUA si-au asigurat prezenta in sferturile de finala ale Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa victoriile inregistrate marti, in Grupa A. Canada, detinatoarea titlului, a invins cu scorul de 4-1 nationala Finlandei, medaliata cu bronz…

- Scurte prezentari ale celor 15 sporturi de iarna din programul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie): HOCHEI PE GHEATA Zilele de competitie: 10-25 februarie Principiu: Pe un patinoar, doua echipe de cate 6 jucatori incearca sa inscrie goluri trimitand…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018, turneul de hochei pe gheața. Competiția are loc in perioada 9 – 25 februarie 2018 la Pyeongchang, in Coreea de Sud. E prima ediție organizata pe teritoriul Asiei continentale. Fara doar și poate, cea mai importanta competiție a Olimpiadei, cea regina, este cea de la…