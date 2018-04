Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Humboldt Broncos se deplasa pe autostrada 35, la nord de Tisdale, in provincia Saskatchewan. Politia canadiana a anuntat ca 28 de persoane se aflau in autocar, din care 14 si-au pierdut viata, inclusiv soferul. Celelalte 14 persoane au fost transportate la spital, iar trei se afla in stare critica.…

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…

- Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio, citeaza mediafax.ro.Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.