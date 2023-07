Stiri pe aceeasi tema

- ”Un barbat, in varsta de 47 de ani, a condus un autoturism pe breteaua de acces spre A1 dinspre DJ693, iar la km 517, in dreptul localitatii Ortisoara, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un microbuz condus de un barbat in varsta de 30…

- O femeie a murit, iar alte doua persoane, intre care un copil, au fost ranite, marți seara, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, apoi una dintre ele a lovit un stalp de iluminat la ieșirea din Coldea spre Ghimbav, in județul Brașov.

- O persoana a decedat si alte patru, intre care doi minori, au fost ranite, joi seara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Orlesti, au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Un barbat de 64 de ani a murit, iar alte patru persoane ranite au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau in urma unui accident de circulatie care a avut loc la iesirea din oraș pe drumul spre Braila, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean.

- Zeci de persoane au murit și aproape 200 sunt ranite in urma unui accident feroviar produs vineri in India. Victimele sunt transportate cu zeci de ambulanțe, dar și cu autobuze trimise la fața locului.

- O fetita in varsta de 10 luni a murit, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean, in comuna argeseana Malureni. Alte trei persoane au fost ranite. Masina condusa de bunica fetiței a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. „Din verificarile preliminare…

- Șase persoane, intre care un copil de un an și șapte luni și o femeie insarcinata, au fost ranite, joi, in urma unui accident intre doua mașini, pe raza localitații Varfu Campului, din județul Botoșani.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier care s-a produs in judetul Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost…