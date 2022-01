Stiri pe aceeasi tema

- Persoana care a cazut, duminica dupa-amiaza, circa 200 de metri in masivul Bucegi este o femeie, care era insotita pe munte de doi coechipieri, salvamontistii care au ajuns in zona urmand sa coboare in rapel la aceasta. Potrivit datelor postate pagina de Facebook a Serviciului National Salvamont,…

- Accidentul foarte grav s-a produs in zona Valea Galbinele. Potrivit salvamontistilor din Prahova, o persoana a alunecat aproximativ 200 de metri. Se pare ca victima are numeroase fracturi si contuzii.O echipa Salvamont se indreapta catre victima. Aceasta va primi primele ingrijiri medicale la fata locului…

- La data de 28.12.2021, in jurul orei 15:45, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17 A in afara municipiului Radauți, un barbat de 70 de ani a efectuat o manevra de intoarcere, moment in care a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 31 de ani din […]…

- Sezonul de iarna, cu sporturile specifice, este pe cale sa inceapa. Salvamontiștii clujeni recomanda cateva masuri pe care le poți lua in cazul in care ești martor la un accident pe partia de schi.

- Un turist și-a gasit sfarșitul in aceasta seara, in Munții Bucegi, conform informațiilor primite de le persoanele care il insoțeau. Victima a cazut de la o inalțime de aproximativ 100 de metri, in zona Valcelul Policandrului. Salvamontiștii din Prahova intervin in aceste momente.