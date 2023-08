Accident grav în Brașov: O mașină cu șase pasageri, lovită în plin de tren. Traficul feroviar este blocat Un autoturism al carui sofer nu a oprit la trecerea la nivel cu o cale ferata, in municipiul Brasov, a fost lovit, joi, de un tren. Șase persoane, intre care și doi copii, primesc ingrijiri medicale. Traficul feroviar este blocat. Accidentul a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata situata in proximitatea intersectiei […] The post Accident grav in Brașov: O mașina cu șase pasageri, lovita in plin de tren. Traficul feroviar este blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

