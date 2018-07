La iesirea din orasul Insuratei catre Baraganul, soferul unui tractor nu a acordat prioritate de trecere unui microbuz in care se aflau sapte persoane, intrand in coliziune laterala cu acesta, impact in urma caruia au fost ranite doua persoane aflate in microbuz.

"Doua persoane aflate in microbuz au fost duse la spital cu o ambulanta SAJ si o autospeciala SMURD. Nu au fost persoane incarcerate", a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian.

Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, in vederea acordarii de ingrijiri medicale…