- Accident rutier in aceasta dimineața in comuna argeșeana Darmanești. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit ca, o femeie de 43 de ani, din Topoloveni, care conduce un autoturism pe DN 73, din direcția Pitești catre Campulung, in imprejurari…

- Un accident rutier s-a produs marți la amiaza la intrarea in Dej dinspre Gherla, pe strada 1 Mai. Din primele informații, un autoturism a lovit și rupt un stalp de electricitate de pe marginea drumului. In urma apelului la 112 a intervenit un echipaj al pompierilor de la Detașamentul din Dej, un echipaj…

- Noaptea trecuta, la ora 01:55, un tanar de 14 ani, din comuna Plopiș, a condus autoturismul proprietatea mamei sale, pe Drumul Comunal 85A, prin localitatea Iaz și a intrat in coliziune cu un stalp din beton. Din primele verificari efectuate de polițiști, tanarul a condus autoturismul pe drumul public,…

- Ieri, 9 august 2021, in jurul orei 20.30, polițiștii din Blaj au intervenit pe strada Clujului din municipiu, unde a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca un tanar de 22 de ani, din comuna Potlogi, județul Dambovița,…

- ACCIDENT rutier la Blaj: Un tanar de 19 ani ranit, dupa ce mașina in care se afla a izbit un stalp de curent și un autoturism parcat ACCIDENT rutier la Blaj: Un tanar de 19 ani ranit, dupa ce mașina in care se afla a izbit un stalp de curent și un autoturism parcat Un accident rutier a avut loc luni,…

- O autoutilitara in care se aflau trei persoane a parasit partea carosabila si a intrat intr-un stalp de electricitate, marti, pe DC 12, in comuna Petricani din judetul Neamt. ”In jurul orei 12,12, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre un accident rutier produs pe DC 12, pe raza comunei…

- În urma impactului, o mașina s-a rasturnat, iar șoferul, în vârsta de 22 de ani, a ajuns la spital. „La data de 27 iunie a.c, în jurul orei 19.42, pe strada Piața 14 Iulie din municipiul Cluj-Napoca, a avut…

- ACCIDENT rutier la Vințu de Jos: Un barbat de 77 de ani, BEAT, s-a izbit cu mașina de un stalp Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc la data de 28 mai 2021, in jurul orei 13.30, pe raza comunei Vințu de Jos. La data de 28 mai 2021, in jurul orelor 13.30, polițiștii Secției 2 Politie Rurala…