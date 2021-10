Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane si-au pierdut viata, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs in satul Miorcani din comuna Radauti Prut, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Alte trei persoane au fost ranite, fiind transportate la spital…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata, iar altele sunt date disparute in urma unui incendiu declansat la o fabrica de praf de pusca si produse chimice in regiunea Riazan din vestul Rusiei, a anunțat, vineri, Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Se pare ca ar fi vorba despre cel puțin 16 decedați, dar…

- Trei tineri si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botoșani, cei trei tineri aveau varste de 21, 22 si 24 de ani. Un al patrulea tanar, in varsta de 24 de ani, a…

- Șapte oameni au murit in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, nu noua așa cum anunțasera inițial reprezentanții Inspectoratului județean pentru Situații de Urgența. Informația a fost confirmata, vineri, de ministrul afacerilor interne Lucian Bode, dupa ce, anterior, procurorul de…

- Tragedie pe DN2, miercuri dimineața. Patru oameni au murit și alți doi au fost raniți grav dupa ce doua doua autoutilitare și un autoturism s-au ciocnit violent, intre localitațile Movilița și Sinești. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD. Patru oameni au murit, iar alți doi au fost raniți,…

- Un incendiu puternic s-a produs, duminica seara, la etajul 9 al unui bloc din strada Poiana Narciselor, din Capitala. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București – Ilfov, pompierii au intervenit cu cinci autospeciale pentru a stinge focul care a afectat și un apartament vecin…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, pe DN73, in apropiere de Pitești și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, un șofer de 56 de ani, din Campulung, a pierdut controlul mașinii pe care […] The post…