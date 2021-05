Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit martorilor, scandalul a izbucnit pe malul Canalului Bega, pe Splaiul Nicolae Titulescu, nu departe de Gara de Nord. Acolo, mai multi migranti s-au incaierat, iar doi afgani au fost injunghiati. Acestia au reusit sa fuga pana pe Bulevardul Dragalina unde, din cauza ranilor, s-au prabusit. Oamenii…

- Politistii de frontiera din Botosani au descoperit si confiscat 2.950 de pachete cu tigarete de contrabanda in valoare de peste 41.300 de lei si au retinut un autoturism, in valoare de 30.000 de lei, suspect a fi implicat in activitatea de contrabanda, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni,…

- Nascut in Coțușca, județul Botoșani, fost profesor, primar și ambasador, a avut o indelungata activitate politica. Era internat in spital in stare grava, dupa ce a fost infectat cu covid.

- Incidentul a avut loc intr-un apartament din Navodari, județul Constanța. Nu se cunosc inca motivele pentru care agresorul a recurs la acest gest.„Pacientul prezinta plaga prin injunghiere la nivelul abdomenului. Este stabil și a fost transportat la spital,” a declarat dr. Claudia Tatarici, din cadrului…

- Un barbat de 43 de ani, din localitatea Bogdanesti, comuna Horlesti, a fost adus luni seara la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi, dupa ce a suferit arsuri pe 18% din suprafata corporala. Potrivit coordonatorului UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, barbatul s-ar fi autoincendiat cu benzina pe fondul consumului…