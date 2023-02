Accident grav în Bistrița. Un copil a ajuns la spital. O mașină de poliție a fost implicată Patru persoane, intre care un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident produs duminica dupa- amiaza pe drumul national 17, in judetul Bistrita-Nasaud. In accident a fost implicata si o autospeciala a Politiei. Accidentul s-a produs pe DN 17, intre localitatile Sieu- Magherus si Podirei. „Impactul a avut loc intre o autospeciala care circula pe directia Bistrita-Beclean, condusa de un tanar, de 21 de ani, din Bistrita si un alt autoturism care circula pe aceeasi directie si care era condus de un barbat, de 48 de ani, din Dej”, transmite Politia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident produs duminica dupa-amiaza pe drumul national 17, in judetul Bistrita-Nasaud. In accident a fost implicata si o autospeciala a Politiei. Accidentul s-a produs pe DN 17, intre…

- Astazi, pe Drumul Național 17, intre localitațile Șieu-Magheruș și Podirei a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea a patru persoane, printre care și un copil de aproximativ 10 ani. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, impactul a avut loc intre o autospeciala care circula pe direcția Bistrița-Beclean,…

- Accidentul s-a produs pe DN 17, intre localitatile Sieu- Magherus si Podirei.„Impactul a avut loc intre o autospeciala care circula pe directia Bistrita-Beclean, condusa de un tanar, de 21 de ani, din Bistrita si un alt autoturism care circula pe aceeasi directie si care era condus de un barbat, de…

- Un accident de circulație s-a produs duminica, 26 februarie, pe DN 17, in localitatea Sieu Magherus, județul Bistrița-Nasaud. Patru persoane, intre care un copil de 10 ani, au ajuns la spital, dupa ce o mașina de poliție s-a ciocnit cu un autoturism, potrivit unui comunicat al ISU Bistrița, citat de…

- Patru persoane, intre care un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident produs duminica dupa- amiaza pe drumul national 17, in judetul Bistrita-Nasaud. In accident a fost implicata si o autospeciala a Politiei. Accidentul s-a produs pe DN 17, intre…

- Un accident de circulație, soldat cu patru victime, a avut loc astazi, pe Drumul Național 17, intre localitațile bistrițene Șieu-Magheruș și Podirei. Impactul a avut loc intre o autospeciala care circula pe direcția Bistrița-Beclean, condusa de un tanar, de 21 de ani, din Bistrița și un alt autoturism…

- Unul dintre bicicliștii de cate 12 ani, loviți acum cateva zile de o mașina in apropiere de Stauceni a pierdut lupta pentru viața, transmite Echipa.md . Cu o seara mai devreme, șoferul care a comis impactul, a fost plasat in arest pentru 30 de zile. Despre decesul biciclistului a anunțat chiar tatal…

- In aceasta dimineața polițiștii clujeni au intervenit la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Rugașești, comuna Cașeiu. Din primele cercetari efectuate la fața locului de polițiștii rutieri s-a constatat faptul ca un autoturism condus din direcția Rugașești inspre Dej, de o femeie…