Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulație in aceasta seara pe Podul de la Stavila, pe strada Zimbrului din Reșița, chiar in apropierea Detașamentului de Pompieri. O mașina scapata de sub control s-a izbit puternic de un stalp, iar cele patru persoane aflate in automobil au ramas incarcerate. ISU Caraș-Severin a intervenit…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din localitatea Vulturesti a murit, marti seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea a iesit de pe carosabil si a intrat in coliziune cu un stalp. „Din verificarile preliminare efectuate de politistii rutieri, s-a stabilit ca un barbat de 39 de ani din Vulturesti,…

- „Din verificarile preliminare efectuate de politistii rutieri, s-a stabilit ca un barbat de 39 de ani din Vulturesti, care conducea un autoturism pe DN 73D, pe raza localitatii de domiciliu, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, a iesit in afara partii carosabile, intrand in coliziune…

- REȘIȚA – Acesta se afla pe carosabil, alaturi de alte doua persoane, și deși a fost transportat rapid la spitalul județean, a decedat din cauza ranilor suferite! „In urma accidentului rutier de ieri, din Reșița, pe strada Caminelor, a rezultat decesul unui barbat de 49 de ani, domiciliat in Reșița.…

- Un sofer din judetul Galati, de 42 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat in coliziune cu o statie pentru transport public si apoi s-a izbit de un stalp de iluminat, care s-a rupt si a cazut peste masina. In urma impactului, barbatul a decedat.

- Accident de circulație cu doua autoturisme in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 684 Ruschița – Voislova, in județul Caraș-Severin. „Echipajele de intervine din cadrul Detașamentul de Pompieri Caransebeș ajunse la fața locului au constatat ca in urma accidentului a rezultat incarcerarea a doua persoane”, a…

- Accident rutier mortal in judetul Bistrita NasaudIn cursul serii trecute, un tanar in varsta de 22 de ani a decedat pe raza localitatii Rodna, judetul Bistrita Nasaud, dupa ce a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. Oficial de…

- Un accident teribil a avut loc langa Capitala! Doua persoane au murit și o a treia a ajuns in stare grava la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de un stalp. Iata cum a avut loc tragedia!