Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu patru raniti, noaptea trecuta, in Resita, dupa ce drumurile s-au acoperit de polei. Un sofer a derapat, a intrat intr-un stalp si a ricosat apoi intr-o masina care venea din sens opus.

- REȘIȚA – In urma cu puțin timp pe pasajul din Muncitoresc, in apropiere de ISU Semenic, a avut loc un accident de circulație. Din cauza condițiilor de pe carosabil și a neatenției la volan, doua mașini s-au izbit violent, una ajungand in stalp! Au intervenit pompierii cu doua echipaje. In mașini se…

- Doua persoane au ramas incarcerate in urma unui accident de circulație ce a avut loc miercuri seara pe drumul național 1F, in zona localitații salajene Borla. ”Punctul de lucru Sarmașag si Detașamentul de Pompieri Zalau au fost solicitate sa intervina la un eveniment rutier in care au fost implicate…

- Accident de circulație cu doua autoturisme in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 684 Ruschița – Voislova, in județul Caraș-Severin. „Echipajele de intervine din cadrul Detașamentul de Pompieri Caransebeș ajunse la fața locului au constatat ca in urma accidentului a rezultat incarcerarea a doua persoane”, a…

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- Un grav accident de circulație s-a produs joi dupa-amiaza pe raza localitații salajene Huseni, in urma impactului dintre doua autovehicule șapte persoane fiind ranite. Potrivit ISU Salaj, la fața locului a intervenit Garda Nușfalau. Pentru doua persoane a fost necesara descarcerarea, acestea fiind prinse…

- Masina de pompieri se deplasa pentru stingerea unui incendiu, in orasul prahovean Comarnic.ISU Prahova a confirmat incidentul, precizand ca trei pompieri se aflau in masina si ca starea de sanatate a acestora este evaluata de un echipaj de ambulanta sosit la fata locului.„O autospeciala aflata in misiune,…