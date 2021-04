Un accident grav a avut loc in Bacau cu puțin timp in urma, soldat cu trei morți și doua persoane ranite, aflate in stare grava. Tragedia s-a produs dupa impactul frontal dintre doua mașini, in localitatea Filipesti. In una din mașini se afla o singura persoana, iar in cealalta se aflau patru persoane, conform declarațiilor celor de la ISU Bacau.