Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2 Bacau-Adjud, la ieșirea din localitatea Racaciuni. Au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar in urma impactului au murit 7 persoane, iar alte 5 sunt in stare grava. La fața locului s-a activat planul roșu de intervenție.