Stiri pe aceeasi tema

- Traifucl auto a fost blocat miercuri in jurul orei 15 pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Cațcau, in urma producerii unui accident rutier. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. O persoana aramas incarcerata in autovehicul, in stare de inconștiența.…

- Doua autoturisme au fost implicate, sambata seara, intr-un accident rutier pe DN 73, intre localitațile Rașnov și Tohanu Nou, județul Brașov. Trei persoane au fost ranite. Circulația este oprita in ambele sensuri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autoturisme…

- Doua autoturisme au fost implicate, sambata seara, intr-un accident rutier pe DN 73, intre localitațile Rașnov și Tohanu Nou, județul Brașov. Trei persoane au fost ranite. Circulația este oprita in ambele sensuri.

- Accident cumplit in Sibiu. O tanara de 30 de ani s-a stins fulgerator, joi seara, dupa ce bolidul in care se afla a lovit doua autobuze. Camerele de suraveghere dintr-un mijloc de transport in comun au surprins imaginile.

- In urma impactului extrem de puternic, unul dintre cei 7 angajați aflați in mașina, in acel moment, a fost proiectat in afara și a murit pe loc.Un altul a fost declarat mort dupa ce a fost resuscitat zeci de minute, iar al treilea a murit la spital. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest…

- Circulația rutiera este in continuare oprita pe ambele sensuri de mers ale DN 1A, in Crevedia, județul Dambovița, pentru efectuarea de catre anchetatori The post Circulația rutiera este in continuare oprita pe ambele sensuri de mers ale DN 1A, in Crevedia, județul Dambovița, pentru efectuarea de catre…

- VIDEO| Inca un ACCIDENT rutier MORTAL pe DN1, in Cluj: O femeie a MURIT, iar un barbat a fost transportat la spital cu multiple traumatisme VIDEO| Inca un ACCIDENT rutier MORTAL pe DN1, in Cluj: O femeie a MURIT, iar un barbat a fost transportat la spital cu multiple traumatisme Inca un accident mortal…

- Luni dimineata, circulatia rutiera continua sa fie oprita pe ambele sensuri ale DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, in urma exploziilor de sambata la o statie de GPL, anunța Centrul Infotrafic. Traficul este oprit, deoarece anchetatorii fac cercetari la fata locului, dupa incidentul tragic.La…