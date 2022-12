Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu 11 oameni la bord s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, intre Nadlac si Arad, pe autostrada A1. A fost activat Panul rosu de interventie, la locul accidentului au fost trimise echipaje de descarcerare, autospeciala pentru transport victime multiple, ambulante SMURD si echipaje ale Politiei.…

- O persoana și-a pierdut viața și alte opt au fost ranite dupa ce un microbuz s-a rasturnat vineri dupa-amiaza in zona localitații Nadlac, Arad. A fost activat planul roșu de intervenție.

- FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1: O persoana a decedat, alte opt sunt ranite. A fost activat planul ROȘU FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1: O persoana a decedat, alte opt sunt ranite. A fost activat planul ROȘU Un accident extrem de grav a avut loc vineri, 16 decembrie, in jurul…

- Șoferul unui autoturism a ramas incarcerat, in urma cu puțin timp in urma, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat pe raza localitații Halanga. Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate un TIR si un microbuz de transport persoane, marti seara, pe autostrada A1, in judetul Arad, intre localitatile Pecica si Nadlac, informeaza News.ro. ”In aceasta seara, in jurul orei 21.15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un accident in care au fost implicate un TIR si un microbuz de transport persoane a avut loc, marti seara, pe autostrada A1, in judetul Arad, intre localitatile Pecica si Nadlac, sapte persoane fiind ranite si duse la spital. ”In aceasta seara, in jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Patru persoane dintr-o ambarcațiune care transporta 11 pasageri de la Tulcea spre Sulina au fost ranite, in urma unui accident produs, vineri dimineața, in dreptul localitații Partizani, informeaza tulceanoastra.ro . In incident au fost implicate doua barci, care s-au lovit, in condițiile in care in…

- Un accident a avut loc luni seara in localitatea constanteana Agigea, zona sanatoriu. Potrivit primelor informatii, o masina si un autotren s-au ciocnit.In urma impactului violent, doua persoane au fost ranite.La fața locului intervin un echipaj SMURD B de la Detașamentul Port al ISU Dobrogea și un…