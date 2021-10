Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 44 de ani a fost ranit grav si a decedat la spital, joi, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea DN7, in judetul Arad, potrivit Agerpres. "Un barbat din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Pecica spre Nadlac, la km 571+240 m a parasit…

- ACCIDENT rutier pe DN 1, pe raza localitații Cunța. O persoana incarcerata intr-o mașina rasturnata pe marginea drumului Un accident rutier s-a produs luni, 25 octombrie, in jurul orei 15.00, pe DN 1, pe raza localitații Cunța. Potrivit ISU Alba este vorba despre un autoturism rasturant in afara carosabilului.…

- Un grav accident de circulație s-a produs, marți dimineața, in orașul Arad. Autoritațile au declanșat planul roșu de intervenție dupa ce un microbuz in care erau 22 de pasageri care mergeau la munca in strainatate s-a ciocnit cu o mașina. Șapte persoane sunt ranite, iar cinci au fost duse la spital.

- Un grav accident de circulație s-a produs asta noapte pe raza localitații Marginea acolo unde o mașina condusa de un tanar de 18 ani s-a zdrobit efectiv de un copac. Potrivit ISU Suceava, in accident au mai fost implicate alte doua persoane, un adolescent de 17 ani care a murit pe loc dupa ce a […]…

- Trei tineri au intrat in noaptea de vineri spre sambata cu mașina intr-un copac pe un drum din județul Suceava. Unul dintre ei, in varsta de 17 ani, a murit, iar ceilalți doi, de 15 și 18 ani, au fost duși la spital, anunța Mediafax. Potrivit ISU Suceava, mașina a intrat intr-un copac pe raza…

- Un tragic accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe raza satului Calugareni. Un autoturism a lovit un stalp, s-a rasturnat iar conducatorul auto a murit. „In aceasta dimineața in jurul orei 05.30, echipajul SMURD TIM si echipajul descarcerare au intervenit la ieșire din Calugareni catre Bodrog…

- Un șofer și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a scapat de sub control, a lovit un stalp de beton și apoi s-a rasturnat, oprindu-se intr-un gard. Tragicul accident s-a petrecut pe DJ 682, in județul Arad. „In aceasta dimineața in jurul orei 05.30, echipajul SMURD TIM si echipajul descarcerare…

- Un accident cumplit a avut loc miercuri, 18 august, in Ialomița. In urma impactului devastator, un barbat a murit pe loc și asta pentru ca mașina pe care o conducea s-a izbit puternic de o cisterna, apoi s-a rupt pe jumatate.