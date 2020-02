Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Nuțu, specialistul in astrologie de la Neatza cu Razvan și Dani, a avut parte, la 19 ani, de un accident cu masina politiei. ”Tata nu a reactionat prea bine. A fost urat!”, a povestit aceasta.

- Accident spectaculos in centrul Piteștiului. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu masina intr-un bloc de locuințe. Doar o minune a facut ca locatara apartamentului afectat sa scape nevatamata. Șoferul vinovat, un tanar de 28 de ani, spune ca a incercat sa evite un pieton care a traversat…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata pe DN79 Oradea – Arad, in localitatea Avram Iancu din Bihor, dupa ce un tractor a intrat in coliziune cu un autoturism.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in județul Bihor, pe DN79…

- Șoferul unei mașini a fost grav ranit, duminica seara, in județul Arad, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un accident cu o caruța, calul atelajului hipo murind care urmare a impactului.

- O femeie a fost grav ranita, ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17,30, pe o strada din municipiul Arad. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)... The post Accident grav: Femeie spulberata de o masina appeared first on Renasterea banateana .

- In aceasta seara, la Secusigiu a avut loc un accident rutier. In jurul orei 18:10, un barbat a sunat la 112 și a spus ca pe o strada secundara din localitatea Sinpetru German s-ar fi produs un accident rutier al carui autor ar fi parasit locul faptei. „O tanara de 17 ani, din aceeași localitate […]…

- Un barbat care era beat a intrat cu mașina intr-o stație de tramvai din Arad, iar apoi mașina a luat foc. Incidentul a avut loc sambata seara, a anunțat, duminica Poliția. The post Scene de coșmar in vestul țarii, dupa ce un barbat beat a intrat cu mașina intr-o stație de tramvai iar apoi autoturismul…