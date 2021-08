Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in jurul orei 13:15 pe DJ 591, la intersecție cu localitatea Albina s-a produs un accident rutier grav in care au fost implicate 4 autoturisme și un autocamion, accident soldat cu decesul a 3 persoane și ranirea a 2 persoane. Din primele verificari, rezulta ca șoferul, un barbat de 54 de ani,…

- Sapte persoane au fost implicate, marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean care leaga Timisoara de Lugoj, prin Buzias, in localitatea Albina. Trei dintre acestea au murit pe loc, scrie news.ro.In accident s-au ciocnit patru masini si un camion. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Accident mortal extrem de grav: trei morți și patru raniți in Timiș Accident rutier in localitatea Albina pe DJ 592. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o descarcerare, 1 ATPVM, trei echipaje…

- Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Albina si au fost implicate patru autoturisme si un autotren. In urma impactului extrem de violent, trei oameni si-au pierdut viata, iar alti patru au fost raniti. „La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospeciala…

- Astazi, 8 iulie a.c., in jurul orei 14.30, 4 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit cu 2 autospeciale de intervenție și modul SMURD (1 autospeciala de descarcerare și 1 ambulanța SMURD), la un accident rutier produs pe DN2 E85, intre localitațile Golești și Urechești. Pompierii…

- Un grav accident s-a produs marți in județul Neamț. Primele informații arata ca șoferul unui microbuz a murit, iar trei persoane ar fi incarcerate. Accidentul rutier s-a produs pe DN 15, in localitatea Tarcau. Un TIR ar fi agațat un pod de cale ferata, iar bucați din acesta ar fi cazut…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs in noaptea de marți spre miercuri in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism cu cinci…