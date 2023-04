Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism si un campion au fost implicate intr-un tragic eveniment rutier pe DJ 692 in localitatea Sanandrei. La locul evenimentului s-a deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima intervenție și comanda și o ambulanța…

- O femeie de 28 de ani a murit, sambata, iar un barbat si un copil au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un copac, la iesirea din municipiul Tulcea spre Agighiol, potrivit news.ro.Accidentul s-a produs pe DJ 222, intre localitatile Tulcea si Agighiol. Fii la curent cu…

- Teribil accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DJ 792, șoseaua care leaga localitațile aradene Ineu și Pancota, unde doua mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, cu sprijinul…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe pe A1 Deva – Nadlac, km 251, calea 2, Arad – Timișoara, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Traficul rutier pe banda de urgența și pe prima banda este restricționat.…

- Un accident rutier s-a petrecut in cursul dupa-amiezii de astazi, 12 februarie 2023, pe DN 1 Sebeș-Sibiu, la Saliște, in dreptul intersecției cu breteaua de coborare de pe Autostrada A1. Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism pe bretea,…

- O femeie și cei șapte copii ai sai au murit intr-un incendiu produs intr-o locuința din Charly-sur-Marne. Tragedia s-a produs in noapte de duminica spre luni. Potrivit presei franceze, sotul femeii se afla in stare grava la spital.

- Doua persoane au fost ranite grav, vineri, pe drumul ce leaga Lugojul de Caransebes. Un autoturism in care se aflau cele doua persoane, a fost izbit de doua autotrenuri, rezulta din primele cercetari ale politiei. Accidentul a avut loc in zona localitatii Lugojel, iar martorii acestui nefericit eveniment…