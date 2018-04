Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 62 de ani a fost accidentata, marți seara, in timp ce incerca sa traverseze o strada din Lugoj. Victima a fost transportata la spital chiar de catre șoferul implicat in accident, care dupa ce a incredințat-o medicilor a disparut, fara sa anunțe poliția. Dupa cateva ore,…

- Nervii șoferilor care tranziteaza in aceasta dupa-amiaza sudul Timișoarei sunt intinși la maximum. Circulația este ingreunata la ieșirea din oraș, de pe Calea Șagului. Totul pentru ca autotren a lasat in urma sa, pe carosabil, zeci de litri de motorina. Șoferul și-a dat seama de fisura pe care o are…

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, 12 aprilie, planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni. In nenorocire au fost implicate 15 persoane. Potrivit pompierilor, 5 au refuzat transprotul la spital, 6 au fost duse la spitalul din Alexandria,…

- Cativa soferi au vazut cum autoturismul a taiat strada in doua, a trecut peste scuarul dintre sensuri si a ajuns pe partea cealalta, in dreptul statiei de Pompieri, unde s-a oprit. Martorii au filmat momentul, nu inainte de a da alarma. „Tinerii astia doi, dormeau dusi in masina pe…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, la ieșirea din Șag. Șoferul, care cel mai probabil a pierdut controlul volanului a ieșit de pe partea carosabila și s-a rasturnat intr-un șanț pe marginea drumului. Din fericire nici șoferul și nici pasagerul nu au suferit rani grave, ei fiind tratați de…

- Doua persoane au fost la un pas de tragedie, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara carosabilului și s-au oprit in vegetația de pe marginea drumului. Accidentul rutier a avut loc astazi, in jurul orei 15.00, la ieșirea din localitatea timișeana Șag. Șoferul autoturismului circula pe E70, moment…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…