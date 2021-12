Accident grav din cauza poleiului, în Botoșani - 3 oameni au fost grav răniți Accidentul a avut loc pe un drum din apropierea localitații Vorona. Șoferul automobilului a vrut sa depașeasca dar din sens opus venea o autoutilitara pe care nu a mai putut-o evita. Drumul era alunecos, iar vizibilitatea redusa din cauza ceții. Impactul frontal a fost devastator pentru pasagerul din dreapta care a fost scos dintre fiare de salvatori. Toate cele trei victime au ajuns la spital, iar polițiștii cerceteaza cauzele accidentului. Ambele masini au ajuns in sant, fiind extrem de avariate. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospeciala de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

