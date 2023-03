Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marți, 7 martie, a avut loc un accident mortal la ieșirea din municipiul Pașcani spre Iași. Un barbat, in varsta de 70 de ani, care circula cu un moped a fost acroșat de un camion. La fața locului au fost trimise echipaje de poliție, pompieri și ambulanța. Din nefericire, in urma…

- FALS… Polițiștii de frontiera de la Frontiera Albița au descoperit o carte de identitate falsa asupra unui barbat de 32 de ani, cu cetațenie Republica Moldova. Acesta s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albița – I.T.P.F. Iași, pentru a intra in țara, pasager intr-un microbuz. „In…

- GHINIONIST…Politistii de frontiera din Albita au descoperit o carte de identitate falsa, cu insemnele romanesti, asupra unui barbat de 37 de ani, cu cetatenie Republica Moldova. Pe 1 februarie a.c., in jurul orei 08.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iasi, moldoveanul s-a prezentat…

- In noaptea de luni spre marti s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in cartierul Tudor Vladimirescu. Doua autoturisme s-au izbit violent, iar in urma coliziunii pagubele materiale fiind enorme. Nu se cunoaste cauza producerii…

- Doi tineri abia intrați in poliție au fost la un pas de moarte. Sambata noaptea, cei doi agenți de poliție au plecat in urmarirea unui șofer, iar, din cauza vitezei și a drumului alunecos, atat ei, cat și șoferul urmarit au ajuns in Bahlui Un accident rutier ce putea avea urmari grave s-a petrecut in…

- Scene de o cruzime revoltatoare s-au petrecut in comuna Focuri din județul Iași. Doi tineri, ambii minori, au maltratat pe rand o pisica. Deși chinurile bietului animal sunt greu de privit pentru orice om cu o farama de suflet, ei se distrau. Totul a fost filmat de un al treilea. Atenție, urmeaza detalii…

- In urma cu putin timp, s-a produs un accident rutier in municipiul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterzii BZI, accidentul s-ar fi produs in zona Copou, langa stadionul „Emil Alexandrescu”. UPDATE: Cauza producerii accidentului este neacordarea de prioritate. UPDATE: Traficul este blocat…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca evenimentul rutier a avut loc in CUG. O motocicleta și un autobuz au fost implicate in coliziune. Se pare ca autobuzul venea dinspre Nicolina și circula pe banda trei,…