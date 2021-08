Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit violent. Incidentul rutier a avut loc in jurul orei 09:50, intre localitatile Tarlungeni si Budila. In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime. Printre…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci personae au fost ranite, intre care trei minori. Doi dintre acestia sunt in stop cardio-respirator. ”In jurul orei 09:50, s-a produs un accident rutier intre localitatile…

- Prin apel 112 a fost sesizata producerea unui accident rutier in apropiere de localitatea Urechești, pe DN 2 E85 . Conform apelului sunt implicate 2 autoturisme. Traficul este blocat., polițiștii rutieri se afla la fata locului . Comunicat IPJ Vrancea, 7 iulie 2021 foto cu rol de prezentare Articolul…

- Traficul este blocat joi pe DN1, in județul Brașov, unde a avut loc un accident in care au fost implicate o autoutilitara și doua autoturisme. Trei persoane au fost transportate la spital. Potrivit IPJ...

- Patru persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe drumul national DN 7, in comuna Budesti din judetul Valcea. Traficul rutier este blocat. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit ISU, trei din cele patru victime au fost preluate de ambulante și…

- Traficul rutier a fost complet blocat, astazi dupa-amiaza, pe DN 1A, la Blejoi, in urma unui accident in care au fost implicate patru autovehicule si au rezultat sapte raniti. Potrivit ISU Prahova, in evenimentul care a avut loc la podul spre Boldesti Scaeni au fost implicate doua autoturisme, o duba…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, pe DN 1, la Nistoresti. In urma accidentului au murit cinci persoane, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost complet blocat si deviat prin Breaza, a anuntat Politia Prahova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 7…