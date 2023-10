Accident grav de autobuz în Italia: Cel puțin 20 de morți și mai multe persoane rănite In seara de marți, 3 octombrie, un accident tragic a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut de pe viaductul Vempa, cauzand decesul mai multor pasageri și ranirea altora, scrie roitalianul.com S-a intamplat in jurul orei 19:40, ora Italiei și in acest moment nu se cunoaște cu exactitate numarul morților și raniților, dar surse oficiale au transmis ca cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața și 40 au fost ranite. Primarul Veneției menționeaza ca cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața in urma acestui accident devastator. Printre morți se numara și doi copii. Accidentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident extrem de grav a avut loc in localitatea Mestre din apropiere de Veneția. Un autobuz s-a rasturnat de pe un viaduct și a luat foc la impact. Cel puțin 20 de persoane au murit, transmite Il Messaggero. Accident grav de autobuz, soldat cu cel puțin 20 de morți, in Italia. Din primele informații,…

- Accident teribi cu AUTOBUZUL. 21 de morți si 12 raniți grav. foto Un accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit. Tragedia a avut loc in seara de marți, 3 octombrie. S-a intamplat in jurul orei 19:40, ora Italiei, și…

- Accidentul s-a produs la aproximativ ora 19:40, ora locala. Potrivit surselor oficiale, cel puțin 20 de persoane au murit și 40 au fost ranite. Autobuzul a cazut de la o inalțime de 10 metri și a luat foc la impactul cu solul, informeaza Il Messaggero. Accidentul s-a produs intr-o zona de pe via dell’Elettricita,…

- Cel putin 21 de persoane au murit, 12 sunt ranite si mai multe sunt date disparute dupa ce un autobuz plin a cazut marti seara, 3 octombrie, de pe o pasarela peste calea ferata si a luat foc, la Mestre, in apropiere de Venetia, a relatat presa italiana, preluata de news.ro.Accidentul a avut loc in jurul…

- Un avion s-a prabusit duminica in timpul unei demonstratii aeronautice in Ungaria, provocand moartea a doua persoane si ranirea altor patru la sol, au anuntat autoritatile, scrie News.ro . ”Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, in aeronava se afla un pasager… Ambii si-au pierdut viata”,…

- Patru persoane au fost ranite, printre care și doi copii de 1 și 2 ani, dupa ce o mașina a intrat intr-un parapet. Accidentul a avut loc sambata dimineața in localitatea Vanatori, județul Mureș.

- Accident mortal, in aceasta seara, pe E85, la limita județului Buzau cu Ialomița. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția Urziceni catre Buzau de catre un șofer in varsta de 24 de ani, din Bacau și alte doua autoturisme, care…

- Autoritațile din Rusia sunt in alerta dupa ce, in centrul țarii, in regiunea Samara, a avut loc o explozie in care au murit șase oameni, iar alți doi au fost raniți. Evenimentul a avut loc, cu puțin timp in urma, astfel ca, agenția de presa TASS a facut deja public anunțul. Ce s-a intamplat, mai […]…