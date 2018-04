Accident grav, cu zece răniţi, în judeţul Galaţi. Au fost implicate trei autoturisme Trafic blocat pe DN 25, intre Șendreni și Movileni, din cauza unui grav accident rutier petrecut luni dupa-amiaza. Potrivit primelor informații, cauza impactului care a antrenat trei autoturisme a fost o depașire neregulamentara facuta de unul dintre șoferi. Ciocnirea violenta s-a soldat cu ranirea a zece persoane, potrivit polițiștilor, mai mulți raniți ramanand incarcerați in mașinile avariate. Conform ISU Galați, la fața locului au intervenit o autospeciala de stingere, una de descarcerare, doua ambulanțe SMURD și o salvare a SAJ Galați, primele informații indicand trei vitime incarcerate.



