Accident grav cu un microbuz, în județul Giurgiu. 6 persoane au ajuns la spital Accidentul a avut loc, luni dimineața pe DJ 504A, in județul Giurgiu, intre localitațile Draghiceanu și Izvoru, potrivit Realitatea plus.A fost implicat un microbuz, in care se aflau șapte persoane.Microbuzul a fost gasit de pompieri in afara parții carosabile, unde a lovit un stalp de electricitate.Șase barbați, cu varste cuprinse intre 21-56 de ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportați la UPU Giurgiu. Pompierii au asigurat masurile PSI.Conform sursei citate, la fața locului s-au deplasat pompieriide la Detașamentul Giurgiu, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

