Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Trei persoane ranite pe Valea Oltului, dupa ce o mașina a derapat și a lovit un cap de pod. Traficul este BLOCAT Trei persoane ranite pe Valea Oltului, dupa ce o mașina a derapat și a lovit un cap de pod. Traficul este BLOCAT Polițiștii rutieri intervin la un autoaccident produs pe DN 7, la km.…

- FOTO: Accident pe DN 7 – Valea Oltului. Trei persoane ranite, dupa ce o mașina a derapat și a lovit un cap de pod. Trafic blocat Un accident rutier s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 09:50, pe DN 7 – Valea Oltului, la ieșirea din localitatea Boița spre Lazaret. Trei persoane au ajuns la spital…

- Accident grav in județul Galați. Cinci persoane au fost ranite, dupa ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un cap de pod și s-a rasturnat. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri.

- Un autoturism și au autocar s-au lovit pe DN1, in apropiere de Predeal. Traficul prin zona este blocat. CITESTE SI A reușit sa fuga de polițiști in timpul unei urmariri cu mașina, iar peste cateva zile conducea o motocicleta 17:03 0 VIDEO 1.100 de copii din 4 județe, niciunul ortodox, s-au intalnit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Varianta Ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca, la kilometrul 1+500 de metri, județul Cluj, s-a produs o coliziune intre un autotren

- Un accident in lant, in care au fost implicate 4 TIR-uri, s-a produs, marti dupa-amiaza, pe DN 15 (E60) in localitatea Hadareni, judetul Mures, unul dintre soferi fiind incarcerat. Traficul a fost blocat complet. "Un echipaj de salvatori din cadrul Punctului de lucru Ludus, cu o autospeciala de stingere…

- Drumul national 1 este blocat, joi seara, circulatia rutiera fiind oprita pe ambele sensuri de mers in zona localitatii Timisul de Sus din judetul Brasov, unde a avut loc un accident. Primele date arata ca patru persoane sunt ranite, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…