Accident grav cu trei victime pe un bulevard principal din București. Echipajele de salvare au intervenit de urgență In cursul nopții a avut loc un accident teribil in Capitala, dupa ce doua mașini au intrat in coliziune, iar una dintre ele a ajuns pe sensul opus de mers, iar cealalta s-a zdrobit de copacii plantați pe spațiul dintre sensuri. Potrivit primelor informații, ambii șoferi implicați ar fi circulat cu viteza peste limita legala

Sursa articol si foto: playtech.ro

