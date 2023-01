Accident grav, cu trei victime, la Cotnari ISU Iasi a intervenit sambata noapte la un accident rutier produs in comuna Cotnari. In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime. La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de interventie, un echipaj de prim ajutor calificat si doua ambulante tip B si C de la SAJ Iasi Din primele informatii, in urma accidentului au rezultat trei victime, pietoni loviti de un autoturism. Doua persoane erau constiente, suferind fracturi, si una inconstienta. Vom reveni cu amanunte. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

